Iets minder jongeren in jeugdzorg in 2020

Voor het eerst sinds de decentralisatie van 2015 is er een daling zichtbaar in het aantal jongeren dat jeugdzorg gebruikt. De daling is wel klein: in 2019 kreeg 10 procent jeugdzorg, in 2020 9,7 procent. Ook het alcoholgebruik onder minderjarige meisjes en het overmatig gebruik onder volwassen jongens daalde.

Nederland telde begin 2021 bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. In 2020 ontvingen 429 duizend van hen jeugdzorg (een optelsom van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). In 2019 waren dat nog 444 duizend jongeren. Dat blijkt uit de Jaarlijkse Jeugdmonitor 2021, die het CBS vandaag publiceerde. Percentueel is het gebruik even hoog als in 2018: 9,7 procent.

Jeugdzorgtrajecten

Vooral in april en mei 2020, tijdens de eerste coronagolf, werden er minder jeugdzorgtrajecten aangevraagd. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van kindermishandeling toe, van bijna 56 duizend in 2019 naar ruim 62 duizend in 2020.

Verschil gemeenten

Net als in andere jaren zijn er grote verschillen tussen gemeenten in het jeugdzorggebruik. Urk, Raalte en Staphort liggen aan de onderkant – daar krijgt zo’n 6 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdzorg. Tiel daarentegen is met 20 procent van de jongeren tot 18 in jeugdzorg juist een veelgebruiker.

Alcoholgebruik

Aangezien het uitgaansleven in nagenoeg heel 2020 stillag, was de verwachting dat jongeren minder zouden gaan drinken. Uit de CBS-cijfers blijkt dat dat verschil gemaakt werd door de minderjarige meisjes. Van de meisjes tussen de 12 en 18 dronk in 2019 36,6 procent alcohol. In 2020 was dat 23,5 procent. Het percentage jongens dat in die leeftijdscategorie alcohol drinkt, was in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019.

Overmatige drinkers

Het aandeel overmatige drinkers tussen de 18 en 25 daalde in 2020 naar 10 procent, ten opzichte van 14 procent in 2019. Overmatig drinken is voor jongens meer dan 21 glazen per week en voor meisjes meer dan 14 glazen per week. “De daling komt vrijwel geheel door de afname van overmatig drinken onder de 18- tot 25-jarige mannen: van 17 naar 10 procent”, schrijven de onderzoekers. “Het overmatig drankgebruik onder jongvolwassen mannen vertoont al jaren een dalende trend. In 2014 dronk nog bijna een kwart van hen overmatig alcohol.”

Indicatoren

Het CBS keek ook naar belangrijke indicatoren voor jeugdzorggebruik, zoals opleidingsniveau, opgroeien in een bijstandsgezin en arbeidsparticipatie. Het aantal kinderen dat in een bijstandsgezin leeft, daalde in 2020 licht naar 6,2 procent van alle minderjarigen. De schooladviezen waren dit jaar gemiddeld lager, terwijl bijna iedereen slaagde voor zijn vmbo-, havo- en vwo-eindexamen. Jeugdwerkeloosheid was groter met 44 procent ten opzichte van 42 procent in 2019.

Welzijn

Het CBS keek samen met het Trimbos Instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal Cultureel Planbureau naar het welzijn van jongeren. Jongvolwassenen kennen net als in het verleden een hoog welzijn. Wel nam in 2020 het aantal zeer tevredenen met het leven wat af en werd de middengroep (niet ontevreden/niet tevreden) wat groter. Het welzijn van jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar bleef ondanks een kleine afname onveranderd hoog, al hebben vrouwen wat meer moeite met het hebben van minder sociale contacten dan de mannen, en ervaren zij meer onveiligheid’, concludeert het CBS.