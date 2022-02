IGJ beëindigt aanwijzing en last onder dwangsom Altenastaete Thuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing van Altenastaete Thuiszorg op 4 februari 2022 beëindigd. Dat meldt de inspectie in een nieuw rapport. Daarmee vervalt ook de last onder dwangsom.

De IGJ gaf de zorginstelling op 5 maart vorig jaar een aanwijzing. Altenastaete voldeed op negen van de dertien criteria niet aan de normen voor goede zorg. Zo waren de cliëntendossiers niet op orde, was de medicatieveiligheid beneden peil, was personeel niet deskundig genoeg om met het gedrag van demente bewoners om te gaan en ontbrak leidinggevende sturing. De directie meldde diezelfde maand er alles aan te doen om de kwaliteit op de desbetreffende locaties te verbeteren.

Last onder dwangsom

Altenastaete had zes maanden de tijd die risico’s weg te nemen. De inspectie heeft daarop aansluitend op 26 november 2021 een last onder dwangsom opgelegd met een termijn van drie maanden en de naleving van de aanwijzing nauwlettend gevolgd. Eind januari zijn de twee resterende normen uit de aanwijzing getoetst. “Uit deze toets volgt dat Altenastaete voldoet aan de gegeven aanwijzing en de last onder dwangsom”, aldus de IGJ.

Verbeteringen

Zo zag de inspectie tijdens het bezoek dat zorgverleners met de huisarts afspraken hebben gemaakt over het meten van de bloeddruk, de afspraken over streefwaarden en welke actie zij moeten ondernemen als de bloeddruk boven een bepaalde waarde komt. Ook ziet de IGJ dat zorgverleners samen met de behandelaren het stappenplan van de Wet zorg en dwang volgen. Verder zorgt Altenastaete er nu voor dat zorgverleners bij hun zorgverlening en verslaglegging in het cliëntdossier de PDCA-cyclus toepassen. “De inspectie ziet in de dossiers dat de zorgplannen actueel zijn. Zorgverleners rapporteren op doel en rapporteren bijzonderheden in de algemene rapportage als er geen zorgdoel is.” De IGJ ziet dat zorgverleners ieder dagdeel rapporteren en dat dat de zorg en behandeling zijn geëvalueerd.

Aanwijzing beëindigd

Daarom heeft de inspectie op 4 februari de aanwijzing beëindigd. Daarmee vervalt ook de op 26 november 2021 aan Altenastaete gegeven last onder dwangsom om naleving van de aanwijzing af te dwingen.