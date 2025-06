IGJ beëindigt verscherpt toezicht 6 JeugdzorgPlus-aanbieders

In het voorstel wordt kamerinsluiting van jongeren in gesloten jeugdzorg onder voorwaarden toch mogelijk. De IGJ gaat daarom nog niet op bezoek om te toetsen of de afzonderlijke en veilige ruimte nu wel op orde is en of jongeren niet meer worden ingesloten in hun slaapkamer.

Risico

In januari 2025 stelde de inspectie de zes aanbieders van gesloten jeugdzorg onder verscherpt toezicht. De inspectie constateerde overschrijding van normen die een direct risico vormden voor de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp.

Het ging om het ontbreken van een afzonderlijke en veilige ruimte die aan de eisen voldoet, het insluiten van jongeren in hun slaapkamer, hebben van algemene vrijheidsbeperkende maatregelen in de huisregels, en een groepsgrootte van meer dan zes jongeren.