IGJ kan stortvloed klachten over huisartsen niet aan

De IGJ kan de hoeveelheid klachten over huisartsen niet meer aan. De inspectie kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar 767 meldingen. Dat is 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste meldingen gingen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen. Ruim tien procent betreft klachten over Co-Med.

“Waarschijnlijk waren het nog meer meldingen en signalen”, zegt een woordvoerder van IGJ: “We zullen mogelijk nooit het exacte aantal klachten weten. We hebben grote achterstanden in de werkvoorraad. Het is erg druk met de meldingen.”

IGJ heeft geen verklaring voor de stijging van het aantal meldingen. De klachten zijn sterk toegenomen de laatste twee jaar. Vorig jaar steeg het aantal klachten met 25 procent naar 2063. Deel van de oorzaak van de groei is het aantal klachten over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenzorg bij Co-Med. Het aantal signalen over deze keten verdubbelde het afgelopen jaar ruimschoots: van 109 in 2022 naar 227 vorig jaar.

Veel klachten over Co-Med

Vorig jaar registreerde IGJ gemiddeld 57 klachten per kwartaal over Co-Med. Dat is in het eerste kwartaal van dit jaar al ten minste 89: een toename van 52 procent en een dubbel zo snelle groei als bij de huisartsen die niet zijn aangesloten bij Co-Med. IGJ heeft geen cijfers over Centric Health: daarover ontving de inspectie vorig jaar nog 33 meldingen.

Met verreweg de meeste klachten doet IGJ niets. “We stellen geen onafhankelijk onderzoek in, maar nemen de informatie mee in ons reguliere toezicht. Als we over een zorgaanbieder meerdere of heel ernstige signalen krijgen waardoor we zorgen hebben over de kwaliteit, veiligheid of beschikbaarheid van deze huisartsenzorg, kan de inspectie besluiten hier onderzoek naar te doen.”

Aanwijzing voor Co-Med

Zo heeft IGJ vorig jaar een aanwijzing gegeven aan Co-Med. Dit bedrijf zou niet hebben geborgd dat patiënten in geval van spoed binnen dertig seconden een arts aan de telefoon krijgen. Dit is in strijd met richtlijn 1 van de LHV over bereikbaarheid en beschikbaarheid. Ook zou niet zijn geborgd dat een huisarts van Co-Med bij spoed binnen een kwartier bij een patiënt is. Bovendien waren Co-Med-vestigingen niet altijd bereikbaar voor triage of advies aan patiënten.