IGJ: patiëntveiligheid niet in gevaar in Isala

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen aanwijzingen dat de patiëntveiligheid in gevaar kwam in het ziekenhuis Isala in Zwolle. De instantie reageert donderdag op de brandbrief van Hartpatiënten Nederland waarin zorgen zijn geuit over de bijverdiensten van medisch specialisten in het ziekenhuis. De patiëntveiligheid zou daarmee in gevaar komen door het eigenbelang van de specialisten.

Aanleiding voor de brandbrief is de corruptiezaak rond een groep cardiologen van het Isala. Zij zouden een leverancier van medische hulpmiddelen hebben voorgetrokken bij bestellingen. Daarmee zouden de specialisten miljoenen hebben verdiend. De FIOD doet onderzoek naar de zaak. Volgens Hartpatiënten Nederland hebben de gebeurtenissen in Zwolle voor veel onrust gezorgd bij hartpatiënten en bedreigen ze het vertrouwen van patiënten in de cardiologische zorg.

Geen direct gevaar

De inspectie begrijpt de zorgen, maar zegt dat de bijverdiensten geen direct gevaar hebben gevormd voor de veiligheid van hartpatiënten. “We zijn het met Hartpatiënten Nederland eens dat vertrouwen tussen patiënt en behandelaar heel belangrijk is”, zegt een woordvoerder van de IGJ. “De regels zijn er niet voor niets: de keuze voor een medisch hulpmiddel of geneesmiddel moet zuiver gemaakt worden. En dus niet worden beïnvloed door persoonlijke belangen van artsen.” De IGJ zegt dat het Isala zal melden als de patiëntveiligheid in gevaar komt. Het ziekenhuis nam in augustus extra maatregelen om te voorkomen dat de veiligheid van patiënten in het geding zou komen.

De inspectie wacht het onderzoek rond de corruptiezaak van het Isala af. (ANP)