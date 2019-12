IGJ schrapt sancties tegen failliete aanbieder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht en de aanwijzing bij Stichting Zahet in Nijmegen beëindigd. De reden is dat de zorgaanbieder in oktober 2019 failliet is verklaard en inmiddels geen cliënten meer in zorg heeft.

Stichting Zahet verleende in Nijmegen zorg aan ouderen. De inspectie stelde verscherpt toezicht in en gaf een aanwijzing omdat randvoorwaarden voor goede en veilige zorg ontbraken. Het toezichtstraject bij Zahet begon in mei 2017. Vervolgens plaatste de inspectie Zahet in februari 2018 onder verscherpt toezicht.

Dwangsom

Omdat de inspectie onvoldoende verbeteringen zag, werd het verscherpt toezicht meerdere keren verlengd. Daarnaast gaf de inspectie Zahet in februari 2019 een aanwijzing. Het verschil met een verscherpt toezicht is dat de inspectie bij een aanwijzing de verbetermaatregelen kan afdwingen, met behulp van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Bij een verscherpt toezicht kan dat niet.

Het toezichttraject liep nog toen Zahet op 9 oktober 2019 failliet werd verklaard. De cliënten van Zahet zijn tijdens het faillissement overgedragen aan andere zorgaanbieders. Nu Zahet geen zorg meer verleent, beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht en de aanwijzing.