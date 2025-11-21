IGJ start onderzoek naar gezinshuis in noorden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de hulp die kinderen in een gezinshuis in het noorden van het land hebben gekregen. Deze week kwam in het nieuws dat meerdere kinderen daar jarenlang zijn mishandeld. Het onderzoek moet duidelijk maken of jeugdhulporganisaties de kinderen goed genoeg hebben geholpen.

De inspectie zegt dat jeugdhulpaanbieders normaal gesproken zelf onderzoek kunnen doen naar incidenten, maar dat de IGJ dit nu zelf doet “vanwege de impact op de kinderen die in het gezinshuis verbleven en de grote maatschappelijke commotie”. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is en de bevindingen naar buiten worden gebracht.

Structurele problemen

Kort voor de aankondiging zei verantwoordelijk staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) al dat hij wel verwachtte dat er een inspectierapport zou komen. Op basis daarvan wil hij kijken of er structurele problemen zijn en daarom dingen anders moeten, of dat het hier gaat om “heel ernstige incidenten” die op zichzelf staan.

Het bericht “snijdt door de ziel” van de demissionair bewindsman. “Ik vind dat op het moment dat kinderen worden toevertrouwd aan een ander na overheidsingrijpen, ook als dat vrijwillig gebeurt, dat ze veilig moeten zijn.”

Klappen

Deze week werd bekend dat twee kinderen zijn weggehaald uit het betreffende gezinshuis. Ze vertelden dat ze regelmatig klappen kregen. Een van de twee was door een hond gebeten, maar mocht niet naar de huisarts en kreeg dus ook geen behandeling voor de wond. Ook werden de kinderen gedwongen op de boerderij dode dieren op te ruimen en hokken uit te mesten.

Littekens

Als ze daar niet op tijd klaar mee waren, kregen ze niets te eten. De kinderrechter noemde hun verklaringen betrouwbaar, ook omdat de kinderen hun verwondingen en littekens konden laten zien. Enkele jaren geleden waren andere kinderen ook uit het gezinshuis gehaald omdat ze verkeerd werden behandeld. Nadat de gezinsouders een cursus hadden gevolgd, kregen ze weer toestemming om kinderen te begeleiden.

Kinderen kunnen in een gezinshuis worden geplaatst wanneer ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen, maar wanneer opname in een instelling een stap te ver is. (ANP)