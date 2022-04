IJsselheem gaat nieuw woonconcept op de markt zetten

Zorginstelling IJsselheem gaat in 2024 passende huisvesting bieden aan ouderen met een hoog complexe zorgvraag. Daarvoor heeft de vvt-aanbieder voor 1 euro een voormalig schoolgebouw in Kampen gekocht. “We richten ons op een nieuwe woonvorm tussen eigen huis en verpleeghuis in en zoeken de samenwerking op met partners”, vertelt Karin Leferink, bestuurslid van IJsselheem, aan het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) .

Vanwege de benodigde intensieve investering in de renovatie en restauratie van het voormalige schoolgebouw, kon IJsselheem het monumentale pand voor het symbolische bedrag van 1 euro van de gemeente kopen. Het gebouw wordt getransformeerd tot 44 energieneutrale appartementen voor ouderen en 15 appartementen voor cliënten van PGVZ Thuiszorg.

Intensieve zorg

IJsselheem voerde gesprekken met onder andere cliënten met dementie en lichamelijke beperkingen, familieleden, medewerkers maar ook wijkverplegers om erachter te komen waarom ouderen eigenlijk naar een verpleeghuis gaan. Daaruit blijkt dat een van de redenen is dat de huidige woning niet geschikt is voor intensieve verzorging aan huis. Een andere reden is dat er geen zorginstelling dichtbij is om die zorg aan huis te leveren.

Doordat het pand dichtbij een van de verpleeglocaties van de zorginstelling ligt, kan de benodigde intensieve zorg worden georganiseerd en kunnen bewoners zo zelfredzaam mogelijk wonen. Door de beoogde brede inzet van technologie, domotica en andere hulpmiddelen hoopt de zorgaanbieder de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten en minder zorgprofessionals in te zetten. Ook samenwerking tussen informele en formele zorg wordt vanaf de start met bewoners en hun familie afgesproken, zodat de zorg gezamenlijk wordt ingevuld.

Creatieve sessies

In 2024 moet het wooncomplex gerealiseerd zijn. Over de precieze invulling van de zorgomgeving is er nog veel te kiezen. Daarom gaan IJsselheem, abcnova en Studio Vers Bestuur in gesprek met potentiële bewoners en hun familie, buurtbewoners, samenwerkingspartners en zorgmedewerkers tijdens publieke creatieve sessies.