Ikazia scoort goed op passende zorg

Het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is belangrijk om de inzet op passende zorg, een pijler van het integraal zorgakkoord (IZA), te realiseren. Het doel is iedere patiënt in Nederland de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ te geven. Het programma brengt met zorgevaluaties in kaart welke zorg, voor welke patiënt, in welke situatie het meest effectief is. ZE&GG is daarmee een continu verbeter- en leerprogramma voor ‘bewezen beste zorg’.

Passende zorg

Daarnaast is passende zorg een manier om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Patiënten krijgen niet te veel en niet te weinig zorg, maar precies wat ze nodig hebben, is het streven. In het ZE&GG-koplopersprogramma doen naast het Ikazia Ziekenhuis nog veertien zelfstandige klinieken en ziekenhuizen in Nederland mee.

Ikazia

“Zo trots op alle collega’s in ons ziekenhuis. Samen tonen we dat het Ikazia Ziekenhuis daadwerkelijk een koploper is en geven we het goede voorbeeld in het bieden van de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ aan onze patiënten”, zegt Romy Seton, projectleider ZE&GG van het Ikazia Ziekenhuis. Ook Zilveren Kruis is positief over de bijdrage van Ikazia. “De inbedding van het programma is uitgebreid beschreven en de doelstelling voor 2023 is al behaald. Dank aan het Ikazia Ziekenhuis”, aldus Siegfried Mulder, senior inkoper van Zilveren Kruis.