Ilse van Stijn wordt bestuurder HagaZiekenhuis

Van Stijn is intensivist en werkt sinds 2007 in OLVG in Amsterdam. Naast die functie heeft ze de afgelopen jaren management verantwoordelijkheden gehad, zoals het leiden van een organisatorische eenheid en de medische staf.

De stem van de dokter

Van Stijn is ook voorzitter van de raad van toezicht bij Qualicor Europe en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Ze is lid van de raad van commissarissen van het Admiraal de Ruijterziekenhuis in Goes en co-host van de FMS-podcast ‘De stem van de dokter’.

De raad van bestuur van het HagaZiekenhuis bestaat per 1 april uit bestuursvoorzitter Peter van der Meer, medisch bestuurder Ilse van Stijn en CFO a.i. Hans Turkesteen. De werving voor de vaste financieel bestuurder is opgestart.