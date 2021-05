‘In Nederland geen meldingen van zeldzame klachten na Janssen-vaccin’

Ongeveer 150.000 mensen in Nederland hebben het coronavaccin van Janssen gekregen, maar er zijn nog geen gevallen bekend van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

Dit meldt bijwerkingencentrum Lareb. Het Janssen-vaccin werd op 21 april voor het eerst toegediend in Nederland. In de bijsluiter staat dat mensen na de prik met het vaccin last zouden kunnen krijgen van de zeldzame en gevaarlijke bijwerking. Diezelfde bloedklachten waren in andere landen reden om het middel niet meer te gebruiken. Zo is België gestopt het inenten van mensen van 40 jaar en jonger, nadat een vrouw in een Belgisch ziekenhuis was overleden. Het zou gaan om een vrouw met een buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland werd gevaccineerd met het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen.

Overleden na een coronavaccinatie

De bijwerking kan ook ontstaan bij het coronavaccin van AstraZeneca. Daarvan zijn tot nu toe zestien meldingen binnengekomen bij het Lareb, op 1,9 miljoen gezette prikken. Twee van de zestien mensen zijn overleden. In totaal zijn nu 351 mensen overleden na coronavaccinatie. Dat ze na de prik stierven, wil niet automatisch betekenen dat ze ook door het vaccin zijn overleden. De meeste meldingen gaan over het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat vooral aan ouderen wordt toegediend. Bij de vorige update, twee weken geleden, had het Lareb 320 meldingen van sterfgevallen na vaccinatie gekregen.