Infectieradar van RIVM maakt terugkeer na datalek

Mensen kunnen weer online aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doorgeven of ze gezondheidsklachten hebben, die kunnen wijzen op corona. In juni is een datalek gevonden bij de website van de zogenoemde Infectieradar, waarna die uit de lucht werd gehaald. Het systeem is opnieuw opgebouwd en gaat nu weer van start.

De Infectieradar werd in maart gelanceerd. Ongeveer 40.000 mensen die nog in de systemen staan, krijgen nu als eerste een uitnodiging om weer mee te doen. Over een paar weken kunnen anderen zich aanmelden. Deelnemers vullen elke week een vragenlijst in over hun gezondheid. Het RIVM wil zo eerder kunnen zien waar het coronavirus opduikt en of het aantal besmettingen daalt of stijgt. Het RIVM wil de Infectieradar in de toekomst ook gebruiken om andere infectieziekten te volgen.

Datalek



Het datalek bij de Infectieradar was ontdekt door een beveiligingsdeskundige, die vervolgens de NOS waarschuwde. Iedere deelnemer aan de Infectieradar had destijds een eigen code, die in de adresbalk stond. Wie de code veranderde, kwam terecht op de ingevulde vragenlijst van een andere deelnemer. Volgens het RIVM hebben alleen de onderzoeker en een verslaggever van de NOS de gegevens ingezien. (ANP)