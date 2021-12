Inge de Haan nieuwe manager V&V ANW Nederland

Inge de Haan (1967) is per 1 december benoemd tot Manager V&V bij ANW Nederland. De Haan wordt verantwoordelijk voor de dienstverlening aan alle zorgorganisaties.

De Haan werkte sinds 1986 in diverse leidinggevende functies bij de Hartekamp Groep, waarvan de laatste vijf jaar als Manager Zorg. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”, verklaart De Haan haar overstap naar ANW Nederland.

Mensenmens

“Ik ben een mensenmens en dat is de reden dat ik mijn werk in de gehandicaptenzorg zo lang zo leuk heb gevonden. De cliënt staat bij mij altijd op de eerste plaats. Mijn overstap naar ANW Nederland zal in dat opzicht zeker wennen zijn omdat ik niet meer rechtstreeks te maken heb met cliënten. Daar staat tegenover dat ik mij nu nog meer dan voorheen, kan bezighouden met de vraag hoe we de (ouderen)zorg voor iedereen toegankelijk houden. Dat is echt een drive voor mij. Het zorglandschap is verarmd en we zijn toe aan nieuwe vormen van zorg, zeker ook in de ouderenzorg. Mooi als ik daar met al mijn ervaring een steentje aan kan bijdragen.”

Binding

Volgens De Haan is er niemand meer die zich voor 35 jaar committeert aan één organisatie. “Dat betekent dus dat je de zorg anders moet organiseren, verantwoordelijkheden anders moet beleggen en het moet vooral werkbaar blijven voor artsen in de ouderenzorg. Het is mijn uitdaging met mijn team om niet alleen goede artsen te vinden, maar ze ook aan ons te binden. Wat hebben ze van ons nodig om hun werk goed te kunnen doen, zodat er een goede balans werk/privé is en ze het volhouden.”

ANW

ANW Nederland is een landelijk werkende organisatie die voor instellingen in de langdurige zorg de bereikbaarheidsdiensten van de artsen verzorgt. ANW staat voor Avond- , Nacht- en Weekenddiensten.