Injectie voor honden met artrose kan mensen mogelijk ook helpen

Mensen kunnen in de toekomst mogelijk ook gebaat zijn bij een nieuwe behandeling voor honden met artrose. Dat denken onderzoekers, onder wie hoogleraar Marianna Tryfonidou van de Universiteit Utrecht. In hun onderzoek naar de behandeling kwam naar voren dat honden opmerkelijk lang geen pijn meer hadden na een injectie van het medicijn in het gewricht.

Slechts een klein deel van de honden had twee maanden later nog extra pijnstillers nodig, de rest bleef pijnvrij. Deze situatie was geheel anders in de controlegroep: daar hadden de honden binnen een week aanvullende pijnstilling nodig. “Honden en mensen hebben artrose vaak op een vergelijkbare manier”, legt Tryfonidou uit. “Nu we weten dat dit concept werkt voor honden wordt het mogelijk om de humane kant door te ontwikkelen.” Wereldwijd hebben miljoenen mensen last van de gewrichtsaandoening.

Toepassing

“Deze studie is begonnen om uiteindelijk ook toe te kunnen passen op de mens”, vertelt Tryfonidou. Het medicijn is al geregistreerd voor de mens, maar het zal nog jaren duren voordat een arts deze prik kan zetten om pijn bij artrose bij mensen te verhelpen. Ook baasjes van honden kunnen de injectie voorlopig nog niet verwachten bij hun dierenarts, daarvoor is nog meer onderzoek nodig.

Pijnvrij

Het onderzoek naar honden met artrose is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Osteoarthritis and Cartilage. Eigenaren en de dierenarts wisten niet welk middel de hond toegediend kreeg – de placebo of het echte medicijn. Op basis van het welzijn en de kreupelheid van het dier werd beoordeeld of er meer pijnstilling nodig was. Daarnaast keken de onderzoekers naar het looppatroon van de honden, om te achterhalen of het beest echt pijnvrij was. In totaal deden dertig honden mee aan de studie. (ANP)