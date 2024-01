Innovatieve tool moet zorg voor patiënten met vaatlijden verbeteren

Hierdoor moet het behandelplan beter aansluiten op het leven van de patiënt. Dit vergroot de kans op betere resultaten en behoud van leefstijlaanpassingen door de patiënt na het eenjarige traject bij een fysio- of oefentherapeut. Dat zorgt voor duurzamere gezondheidsresultaten.

Afstemmen met patiënt

Vaak pasten therapeuten een dezelfde behandelstrategie toe. Terwijl er ruimte is om meer af te stemmen met de patiënt bij criteria, zoals trainingsfrequentie, -intensiteit, -timing en -type. Met de uitbreiding van KomPas worden nu de voorkeuren en wensen van de patiënt en de expertise van de therapeut optimaal benut.

Samen beslissen

Vanaf januari is de nieuwe uitbreiding op KomPas beschikbaar voor alle therapeuten, die patiënten met etalagebenen behandelen. Doel is het bevorderen van persoonsgerichte en participatieve zorg voor patiënten met etalagebenen. Patiënten worden beter in staat gesteld mee te beslissen over hun behandeling, waardoor de therapeut de best passende zorg kan leveren.