Inspectie beëindigt aanwijzing Fast & Easy Care uit Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Fast & Easy Care beëindigd. De Utrechtse thuiszorgaanbieder was al gestopt met het verlenen van zorg en is nu ook officieel uitgeschreven bij het handelsregister.

Met de opheffing van Fast & Easy Care is de zorgverlening definitief beëindigd. Fast & Easy Care is niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarmee is de aanwijzing komen te vervallen.

Aanwijzing

Op 12 oktober 2022 gaf de inspectie Fast & Easy Care een aanwijzing. Na een aanwijzing en een last onder dwangsom eerder dat jaar, zag de inspectie nog steeds grote risico’s voor de cliënten. De thuiszorgaanbieder moest daarom binnen drie weken alle cliënten zorgvuldig overdragen. Ook mocht Fast & Easy Care geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Uitschrijving handelsregister

Op 1 november stelde de inspectie vast dat Fast & Easy Care binnen de gestelde termijn alle cliënten heeft overgedragen. De cliëntenstop bleef geldig. Fast & Easy Care mocht pas weer cliënten aannemen als de inspectie had vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldeed aan alle normen uit de aanwijzing. Fast & Easy Care heeft op 1 juli de inschrijving in het handelsregister beëindigd.