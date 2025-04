Inspectie bezorgd over verantwoordelijkheid voor meldkamers

De Inspectie Justitie en Veiligheid is nog steeds bezorgd over wie verantwoordelijk is voor het aansturen van de meldkamers in Nederland. Volgens de inspectie zijn 25 veiligheidsregio’s, 25 regionale ambulancevoorzieningen, de Koninklijke Marechaussee en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Defensie betrokken bij de meldkamers.

De inspectie uitte in 2015 voor het eerst zorgen hierover.

Bevoegdheid

In een brief aan minister David van Weel van Justitie en Veiligheid (VVD) schrijft de inspectie dat nu niet duidelijk is wie de bevoegdheid heeft om in te grijpen als meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt. “Duidelijke regels over hun bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden ontbreken net als een goede samenhang daartussen”, schrijft de inspectie over alle betrokken organisaties.

De inspectie vraagt Van Weel om zelf de bevoegdheid op zich te nemen om een beslissing te kunnen nemen bij problemen die niet snel worden opgelost.

Verbeteringen

Van Weel erkent de zorgen van de inspectie, hoewel de afgelopen jaren volgens hem al meerdere verbeteringen zijn doorgevoerd. Hij wil met alle betrokken organisaties gaan praten over wat er nog meer beter kan om de zorgen van de inspectie weg te nemen. Hij zegt ook verder te willen praten over de mogelijkheid dat hij zelf snel beslissingen kan nemen als dat nodig is. (ANP)