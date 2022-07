Instituut wil patiënt zonder smaak door chemo toch laten smullen

Het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven wil eten weer lekker maken voor patiënten die door chemo problemen hebben gekregen met hun smaakbeleving. Het is deze week begonnen met een onderzoek om dit voor elkaar te krijgen, staat te lezen op zijn eigen site.

Veel mensen merken na chemo dat etenswaren en dranken die ze eerder lekker vonden, helemaal niet meer smaken. “Je weet hoe iets moet smaken, maar als je het eet of drinkt, smaakt het niet een beetje vies maar is het echt niet weg te krijgen…”, vertelt een 58-jarige patiënte op de website.

Metaalsmaak

“In het ergste geval heb je een metaalsmaak bij alles wat je proeft. En dat is juist voor deze patiëntengroep niet handig; want goed eten zorgt voor een beter herstel”, schrijft het instituut. De koks Wilko Lichteveld en Lobke van den Wijngaert binden de strijd aan tegen het bijverschijnsel, dat ontstaat doordat chemotherapie vooral snel delende cellen in het lichaam beïnvloedt. “Hieronder vallen kankercellen, maar ook de smaak- en geurreceptoren”, legt Van den Wijngaert uit.

Smaaktesten

Het duo wil met honderden deelnemers smaaktesten doen. Die bestaan uit het proeven van dertien verschillende natuurlijke smaken in verschillende concentraties. Zo wordt vastgesteld wat iemand lekker vindt en wat niet. “De uitslag van deze test wordt met de patiënt gedeeld. Zij blijven in direct contact staan met de chef-kok, waardoor zij dankzij goede coaching zelf goed aan de slag kunnen met de ingrediënten”, vertelt Lichteveld op de webpagina.

Individuele zaak

Het is wel telkens een individuele zaak, zo blijkt uit eerdere onderzoeksresultaten. “Tot nu toe hebben we niet één recept kunnen kopiëren naar een andere patiënt.” Maar het is allemaal zeer de moeite waard: “Het is fantastisch om mee te maken als iemand weer smakelijk kan eten”, aldus Lichteveld. (ANP)