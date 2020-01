Intensivist Van der Voort wordt senator voor D66

Intensivist en hoogleraar Peter van der Voort treedt voor D66 toe tot de Eerste Kamer. Hij volgt in de senaat partijgenoot Alexandra van Huffelen op, die is benoemd als staatssecretaris op het ministerie van Financiën.

Van der Voort is werkzaam als hoofd van de intensive care-afdeling van het UMCG. In Groningen is hij tevens hoogleraar ic-geneeskunde. Eerder was hij dertien jaar als intensivist actief in het OLVG. Van der Voort is daarnaast sinds 2014 hoogleraar Healthcare bij TIAS Businessschool van Tilburg University.

Naar verwachting wordt Van der Voort volgende week geïnstalleerd in de Eerste Kamer. D66 heeft zeven zetels in de Eerste Kamer. Van der Voort moest vorig jaar bij de verkiezingen als nummer negen op de D66-lijst weliswaar Paul Schnabel voorlaten, maar die keerde na de verkiezingen niet terug.

Met de komst van Vander Voort telt de Eerste Kamer straks drie artsen. Arts-onderzoek Nicki Pouw-Verweij van Amsterdam UMC vertegenwoordigt Forum voor Democratie. VVD-lid Jan Anthonie Bruijn is sinds juli vorig jaar voorzitter van de Eerste Kamer.