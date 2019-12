Ipse de Bruggen benoemt nieuw lid raad van toezicht

Barge neemt de functie over van Jose Hilgersom, die vertrekt als toezichthouder in verband met het verstrijken van haar tweede zittingstermijn. Barge beschikt over een brede zorgachtergrond en heeft ruime bestuurlijke ervaring in de ziekenhuiswereld. Naast diverse bestuurlijke functies heeft zij ook de nodige ervaring in commissaris en raad van toezicht functies.

Ipse de Bruggen is met bijna 5700 cliënten, ruim 5500 medewerkers en bijna 400 locaties de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een (licht) verstandelijke en/of meervoudige beperking.