Jaarlijks honderden leerling-verpleegkundigen voor IC te weinig

Jaarlijks melden zich circa 300 mensen te weinig aan voor een opleiding tot IC-verpleegkundige. Over het afgelopen jaar waren het er 442, terwijl het er 775 hadden moeten zijn om aan de vraag in de komende jaren te voldoen. Dat zegt Victor Eiff, directeur van Capaciteitsorgaan voor de zorg. De aantallen blijven al jaren achter, zegt hij.

Het orgaan rekent als het om aantallen voor opleidingen gaat in perioden van zeven jaar. Als de ontwikkelingen in de bevolking, met onder meer de vergrijzing, in ogenschouw worden genomen, moeten er in 2028 4487 IC-werkplekken kunnen worden bemenst. Wordt nog verrekend wat er ook allemaal aan nieuwe mogelijkheden zal zijn om mensen beter te behandelen, dan moeten het er eigenlijk zelfs 5282 fte ’s zijn.

Er zijn nu 3782 fte’s voor IC-verpleegkundigen, die door 4977 mensen worden ingevuld. Het afgelopen jaar kwamen er netto, dus de uitstroom meegerekend, 153 mensen bij in 76 nieuwe fte’s. Daar waren ook herintreders bij.

Het Capaciteitsorgaan deed navraag bij 92 zorginstellingen, waaronder 73 ziekenhuizen. Daaruit bleek volgens de organisatie dat de coronacrisis, die zo’n enorme druk gaf op de IC ‘s, geen invloed heeft gehad op de aantallen IC-verpleegkundigen en evenmin op de aantallen anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in de ziekenhuizen.

De opleiding tot volwaardig verpleegkundige kost 18 maanden, bovenop de tijd die al aan de gewone opleiding wordt besteed. (ANP)