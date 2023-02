Jack Thiadens moet orde op zaken stellen bij Ambulancezorg Groningen

Jack Thiadens gaat per direct Ambulancezorg Groningen leiden als interim-bestuurder nadat directeur/bestuurder Jeroen van der Ster met ziekteverlof is gegaan.

Een van de belangrijkste opdrachten die Thiadens heeft, is samen met de medewerkers aan de slag gaan met de bedrijfscultuur binnen Ambulancezorg Groningen. Dagblad van het Noorden schreef in oktober dat de werkcultuur bij de organisatie was verzoekt en dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Langdurig ziek

Een Gronings adviesbureau heeft hier onderzoek naar gedaan en zou met een publicatie, maar in aanloop van dat moment hebben een topbestuurder en manager van Ambulancezorg Groningen zich voor langere tijd ziek gemeld.

Nieuwe bestuurder

De nieuwe bestuurder woont in Groningen en was eerder actief als bestuurder bij verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Zo was hij bestuurder bij onder meer het Martiniziekenhuis, het Laurentius Ziekenhuis Roermond, HWW-zorg in Den Haag en revalidatie-instelling Adelante in Limburg.