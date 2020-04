Janknegt pakt roer bij zorgverlenerscollectief VvAA

De VvAA krijgt een nieuwe voorzitter van de hoofddirectie in de persoon van Bart Janknegt. Hij neemt de voorzittershamer over van Kees Brouwer die met pensioen gaat. Ook krijgt de VvAA een een verstevigde rol voor de financieel directeur.

Dat blijkt uit een verklaring van de VvAA. Janknegt start per 12 mei in zijn nieuwe rol in de hoofddirectie. Hij kwam in 2018 aan boord bij het collectief na eerdere dienstverbanden bij onder meer verzekeraars Loyalis en Reaal. Hij was bij de VvAA al verantwoordelijk voor de zogenoemde expertisegebieden van het collectief, zoals verzekeringen, fiscaliteiten, bancaire producten en juridische bijstand.

Pensioen

Janknegt volgt Kees Brouwer op, die vier jaar aan het roer heeft gestaan en op zijn 64ste met pensioen gaat. Volgens Erno Kleijnenberg, rvc-voorzitter bij de VvAA, heeft Brouwer gezorgd dat de VvAA veranderde van collectieve verzekeraar naar integrale dienstverlener. “De stem en steun van zorgverleners zijn stevig op de kaart gezet.”

Kennis

De nieuwe directievoorzitter wordt door Kleijnenberg geroemd om zijn kennis. “Hij kent de dynamiek van de markt en met zijn leiderschapskwaliteiten en bewezen ervaring met diverse expertisegebieden kunnen we het VvAA-aanbod en onze service verder verbreden en doorontwikkelen.”

Ontzorgen

Janknegt zelf wil in zijn nieuwe rol de leden blijven ontzorgen, zegt hij in een verklaring. “Enerzijds door een breed scala aan relevante en innovatieve diensten van goede kwaliteit te blijven bieden met een persoonlijke service. Anderzijds door het bij elkaar brengen van zorgverleners en het nog krachtiger maken van het collectief.”

Cfro

De directie van de VvAA wordt verder ingevuld door Menno Harkema en Freek Roelofs. De VvAA maakt bekend dat de financiële directierol wordt aangepast in een functie van cfro (chief financial risk officer). Harkema, nu op ad interimbasis financieel directeur, neemt die rol tijdelijk waar.