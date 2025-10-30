Jeugdautoriteit: Koppel vergoeding aan prestatie, niet aan soort organisatie

In een onderzoek naar de rol van systeemaanbieders en de financiering van deze partijen is de Jeugdautoriteit tot een conclusie gekomen. “Het uitgangspunt moet zijn dat vergoedingen gekoppeld moeten worden aan de geleverde prestatie, en niet aan het soort organisatie dat ze levert”, aldus de toezichthouder.

Binnen de jeugdzorg is er regelmatig discussie tussen jeugdhulpregio’s en aanbieders over het begrip ‘systeemaanbieder’.

Sommige aanbieders doen naast hun reguliere zorg iets extra’s, op het gebied van opleiding, innovatie of het beschikbaar stellen van hun expertise voor andere zorgaanbieders. De vraag is dan vaak of, door wie, en hoe die activiteit van deze zogenaamde systeemaanbieders vergoed moet worden.

Systeemfuncties

De Jeugdautoriteit merkt op dat het belangrijk is dat jeugdhulpregio’s bij hun inkoop bewust aandacht besteden aan eventuele systeemfuncties. Bij voorkeur zouden deze apart vergoed moeten worden aan de organisatie die de prestatie levert, en niet via een verrekening in tarieven”, aldus de toezichthouder. Aanbieders moeten zorgen dat hun kosten voor systeemfuncties transparant zijn en op het juiste schaalniveau (landelijk, bovenregionaal of regionaal) worden aangekaart, vinden de onderzoekers.

“Of de term ‘systeemaanbieder’ wel of niet gebruikt wordt, is voor dit onderzoek uiteindelijk niet van wezenlijk belang gebleken”, zegt JA-bestuurder Annemiek van der Laan. “Wat wél belangrijk is, is dat regio’s en aanbieders elkaar verstaan en goede afspraken maken over welke zorg en functies tegen welke prijs geleverd worden. De essentie daarbij is volgens ons dat een vergoeding gekoppeld wordt aan het soort prestaties dat geleverd wordt en niet aan het soort organisatie dat ze levert.”