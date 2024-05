Jeugdorganisaties eisen 1,5 miljoen van Alphen aan den Rijn

Jeugdzorgorganisatie Go! voor Jeugd eist een bedrag van 1,5 miljoen euro van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het samenwerkingsverband, bestaande uit zes zorgorganisaties, stelt dat er nog onbetaalde facturen zijn voor jeugdzorgdiensten geleverd in het jaar 2023, meldt het AD .

Deze eis komt op een moment dat de samenwerking tussen de gemeenten Alphen en Kaag en Braassem en het zorgconsortium recentelijk beëindigd is na onenigheid over wachtlijsten voor zorg, wat uiteindelijk leidde tot het ontbinden van hun contractuele relatie.

De gemeente en Go! voor Jeugd hebben in de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd tot een oplossing te komen, waarbij meerdere voorstellen van de gemeente geen vruchtbare oplossing boden. Volgens Go! voor Jeugd zijn er nog rekeningen die betaald moeten worden aan 150 onderaannemers, die afhankelijk zijn van de betalingen voor hun geleverde diensten.

Kort geding

Door het uitblijven van betalingen ziet de organisatie zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen, aangezien het dringend financiële middelen nodig heeft om deze verplichtingen na te komen.

De gemeente Alphen heeft aangegeven het verschuldigde bedrag nog niet te hebben overgemaakt, mede door onopgeloste vragen over de lengte van wachtlijsten en de overdracht van belangrijke dossiers betreffende jeugdhulp. In reactie hierop wordt er nu een onafhankelijk onderzoek ingesteld om deze kwesties te onderzoeken.