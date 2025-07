Tielen: jeugdzorg kan soms niet anders dan kind opsluiten

Jeugdzorginstellingen kunnen soms niet anders dan een jongere tijdelijk opsluiten om de veiligheid van het kind en de medewerkers te garanderen, ziet staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD). Het is wettelijk verboden om kinderen op te sluiten, maar volgens Tielen blijkt dat in de praktijk niet altijd haalbaar.

Het kabinet wil de Jeugdwet aanpassen om te zorgen dat kinderen in jeugdzorginstellingen bij uitzondering weer ’s nachts mogen worden opgesloten in hun kamer, meldde Trouw eerder op de dag. Dat plan staat in een brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jeugdzorginstellingen hadden om de wetswijziging gevraagd, omdat sommige jongeren volgens hen een gevaar kunnen vormen voor anderen.

Stap terug

“De onmacht die medewerkers voelen, waardoor ze zich gedwongen voelen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen, een jongere opsluiten, daar moeten we een evenwicht in vinden” , aldus Tielen. Zij weet dat het niet realistisch is om die onmacht helemaal weg te nemen. “Er zijn altijd situaties waar je niet vooraf over na hebt gedacht.” Het kabinet overweegt nu tijdelijk opsluiten onder voorwaarden weer toe te staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om opsluiten in de slaapkamer ’s nachts. Het kabinet zal in het najaar hier meer over bekendmaken, aldus de demissionaire staatssecretaris.

De verandering is een stap terug ten opzichte van de vernieuwde Jeugdwet die begin vorig jaar inging, vindt kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Opsluiten op de eigen kamer mocht sindsdien juist niet meer, opsluiten in een zogenaamde ‘veilige ruimte’ alleen onder strenge voorwaarden. (ANP)