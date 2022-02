Jeugdzorgmedewerkers halen met collectebus ‘eigen bijdrage’ op

De Hervormingsagenda Jeugd moet een bezuiniging opleveren van 1 miljard euro. De FNV heeft grote twijfels of dit realistisch is. “Niet alleen zijn er nog geen hervormingsplannen opgesteld, maar eerder al publiceerde onderzoeksbureau It’s Public dat alle plannen met deze ingeboekte besparingen slecht onderbouwd zijn”, aldus de vakbond.

Motie

Daarnaast is in de Begroting Jeugd een aanvullende bezuiniging opgenomen van 500 miljoen euro. Tegen de laatste bezuiniging is onlangs via een meerderheid in de Eerste kamer een motie ingediend. “Dat is een heel duidelijk signaal, dat volgens de FNV niet genegeerd mag worden, maar daarmee is de bezuiniging niet direct van de baan.”

Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer het laatste woord en daar heeft een meerderheid (de coalitie) eerder al tegen de motie gestemd. De FNV voert daarom de druk op. De actie is een opmaat naar de landelijke stakingsdag van de FNV op 15 maart.