Jeugdzorgorganisatie XONAR in stabieler vaarwater

Eerder bleek dat XONAR flinke financiële verliezen had. De organisatie heeft daarom belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Begin juli heeft de Jeugdautoriteit gekeken hoe het gaat en vastgesteld dat XONAR goed is hersteld en nu stabieler is.

Herstelplan

De verbetering is bereikt door samen met de Jeugdregio Zuid-Limburg uitvoering te geven aan het in december 2022 opgestelde herstelplan. In de afgelopen acht maanden heeft XONAR het herstel van eind 2024 doorgezet en dit zorgt nu voor een gezonde bedrijfsvoering. De interne organisatie is onder controle. De inzet van personeel, bezetting van bedden, ziekteverzuim en controle op zorg blijven al langere tijd stabiel. Ook voldoet XONAR aan de financiële eisen voor liquiditeit, solvabiliteit en winstgevendheid.

XONAR voldoet nu aan belangrijkst financiële voorwaarden; ze hebben genoeg geld om rekeningen te betalen (liquiditeit), de organisatie is minder afhankelijk van schulden en beter in staat is om financiële tegenslagen op te vangen en maakt winst.

Kwetsbaar

De Jeugdautoriteit constateert dan ook dat XONAR voldoet aan de voorwaarden voor afschalen van trede 3 naar trede 2 zoals beschreven in het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp. Net als voor andere zorgaanbieders zijn er mogelijk risico’s in de aankomende aanbestedingstrajecten. XONAR is hierin kwetsbaar, omdat de financiële reserves nog niet volledig zijn opgebouwd. De Jeugdautoriteit zal tot 1 januari 2027 elk kwartaal de voortgang monitoren.