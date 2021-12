Job Eijsink nieuw rvt-lid Alliade

Leendert Klaassen is sinds eind 2018 voorzitter van de raad van toezicht. Hij is in meerdere gemeenten burgermeester geweest en heeft ervaring in als toezichthouder in verschillende organisaties. “We zijn blij dat Leendert heeft aangegeven zich nog vier jaar aan de raad van toezicht van Alliade te willen verbinden”, meldt Alliade.

Zorginnovatie

Job Eijsink is werkzaam als ziekenhuisapotheker in het Isala Ziekenhuis in Zwolle en houdt zich hier onder andere bezig met Value Based Healthcare (VBHC), waar hij ook promotieonderzoek naar doet aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Met de komst van Eijsink haalt Alliade nieuwe kennis en ervaring binnen op het gebied van zorginnovatie”, aldus de zorggroep.