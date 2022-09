Jolanda Mathijssen bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd

Op 15 september benoemt Tilburg University Jolanda Mathijssen als bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd. Zij gaat zich richten op de effectiviteit van jeugdhulp, met name op onderzoek naar de rol van opvoeding en gezinsfunctioneren in preventie en behandeling van psychosociale problematiek bij kinderen.

Dat meldt Tilburg University op 8 september. De leerstoel richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers, die behoefte hebben aan ondersteuning bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Onderzoeksthema’s zijn ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies, evaluatie specialistische jeugdzorg, opvoedondersteuning, clientgerichtheid en gezinsgericht werken.

Academische Werkplaats Jeugd

Zorg voor Jeugd is verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd, binnen het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel is gevestigd door de gemeente Tilburg, gemeente Breda, gemeente Eindhoven, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, De Viersprong, GGD Brabant-Zuidoost, GGD West-Brabant, NSDSK, Stichting Sterk Huis, Combinatie Jeugdzorg, Stichting Koraal, LOC Waardevolle zorg, Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool Sociale Studies en Fontys Hogeschool Pedagogiek. Binnen de academische werkplaats werken deze partijen al samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en innovatie van het aanbod in jeugdzorg.