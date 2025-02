Jonge artsen kampen met burn-out, overwerk en ongewenst gedrag

Dat blijkt uit de Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2024 van De Jonge Specialist, waaraan ruim tweeduizend jonge dokters meededen. Tien jaar aan enquêtes laten zien dat er in de werkomstandigheden van jonge artsen nauwelijks vooruitgang wordt geboekt.

Arbeidsomstandigheden jonge artsen

“We zetten deze enquête al een decennium lang iedere twee jaar uit en steeds blijkt dat de arbeidsomstandigheden niet of nauwelijks verbeteren”, zegt DJS-voorzitter Kirsten Dabekaussen die zorginstellingen, opleiders en beleidsmakers oproept direct in actie te komen. “Deze omstandigheden bedreigen niet alleen het welzijn van jonge artsen, maar ook de continuïteit en kwaliteit van zorg.”

Hoge werkdruk jonge artsen

Opvallend blijft wel dat bijna alle jonge artsen (96 procent) trots zijn op het vak. Toch zou ruim 20 procent niet opnieuw voor dezelfde studie kiezen. Dat is te wijten aan de hoge werkdruk, het aantal overuren, de hoeveelheid administratieve lasten en een gebrek aan autonomie.

Stoppen met opleiding

Eén op de vier artsen in opleiding tot medisch specialist heeft serieus overwogen te stoppen met de opleiding. Onder de artsen die nog niet in opleiding zijn, wil bijna twee derde in het ziekenhuis blijven werken. Opvallend is dat bijna de helft van de artsen die geen toekomst in het ziekenhuis ziet, dit eerst wel van plan was. Ook hier speelt de ervaren werkdruk een grote rol.

Onbetaald overwerk

Jonge artsen werken gemiddeld zes uur per week over en twee derde ontvangt hiervoor geen enkele compensatie.

Ongewenst gedrag

Ook heeft een van de drie jonge artsen in het afgelopen jaar minimaal één keer te maken gehad met ongewenst gedrag. Vrouwen maken aanzienlijk vaker melding van ongewenst gedrag dan mannen. Slechts een klein deel bespreekt deze incidenten met een leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Zwangerschap en cao

Van de vrouwelijke artsen die zwanger zijn geweest, geeft één op de drie aan tijdens de zwangerschap diensten te hebben gedraaid die in strijd zijn met de cao. “Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van twee jaar geleden, is het voor de gezondheid van moeder en kind schrijnend dat dit nog steeds aan de orde is”, zegt Dabekaussen. Ook andere knelpunten, zoals beperkingen bij het opnemen van ouderschapsverlof of aanpassingen van werktijden, komen nog te vaak voor.

Gedrevenheid

Dabekaussen roept zorginstellingen, opleiders en beleidsmakers op direct in actie te komen. “Hoewel het rapport ook positieve punten laat zien, blijven structurele verbeteringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werkdruk en veiligheid op de werkvloer noodzakelijk. Jonge artsen hebben een enorme gedrevenheid voor hun vak. Laten we zorgen dat ze niet afhaken door gebrekkige randvoorwaarden, maar hen juist behouden door een werkomgeving te creëren, waarin ze zich gewaardeerd en gesteund voelen. Hun bevlogenheid mag geen excuus zijn om structurele problemen te laten voortbestaan.”