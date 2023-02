Jouke Tamsma nieuwe toezichthouder bij Saffier

Jouke Tamsma is per 15 december 2022 toegetreden tot de raad van toezicht (rvt) van Saffier. Hij volgt Magriet van Rees Wortelboer op als toezichthouder.

Tamsma is toezichthouder in de zorgsector en heeft bestuurlijke ervaring in de medische sector. Hij werkt als Medisch Directeur in het LUMC en bij het TechMed Centre van de Universiteit van Twente. “Hij heeft een medische achtergrond en is draagt graag bij aan het verbinden van technologische innovaties en opleidingen met de zorg”, aldus Saffier.

Specialistische ouderenzorg

Jouke Tamsma volgt Margriet van Rees Wortelboer op als nieuwe toezichthouder bij Saffier. Per 15 december is hij van start gegaan bij de ouderenzorgorganisatie, die met 1.850 medewerkers specialistische zorg op tien locaties in Den Haag biedt.