Jules de Vet interim lid rvb Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Vet volgt Sander Gerritsen op, die op 12 september 2022 startte als interim bestuurder bij het ziekenhuis. De komende periode wordt verder invulling gegeven aan de vorming van een definitief nieuw bestuur onder voorzitterschap van Relinde Weil.

Jules de Vet

Jules de Vet heeft als interim bestuurder in de gezondheidszorg bij verschillende algemene en universitaire ziekenhuizen gewerkt. Tevens was hij interim bestuurder in de gehandicaptenzorg, de medische diagnostiek en bij gezondheidscentra. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren diverse organisatieadviesopdrachten vervuld in de zorg.

“De zorgprofessionals van het JBZ zijn ambitieus als het gaat om het bieden van passende zorg en werken hiervoor in de regio samen met collega’s in het sociale en zorgdomein. Ik zie er naar uit mijn expertise en ervaring voor hen en voor de patiënten in te zetten. Daarnaast draag ik graag bij aan de belangrijke positie van een gezond Jeroen Bosch Ziekenhuis in de regio en aan de vernieuwing van het bestuur in de komende periode.”