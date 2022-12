Jules de Vet treedt tijdelijk toe tot rvb UMCG

Jules de Vet start medio januari 2023 als interim-bestuurder in het UMCG. Hij volgt Henk Snapper op, die vanaf volgend jaar toetreedt tot de raad van bestuur (rvb) van Amsterdam UMC.

De Vet heeft als (interim-)bestuurder ervaring bij ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, in de medische diagnostiek en bij gezondheidscentra. Momenteel werkt hij als interim-bestuurder bij LUMC in Leiden.

Bestuur compleet

In de raad van bestuur van het UMCG neemt hij de portefeuilles van de huidige vicevoorzitter en CFO Henk Snapper over, waaronder financiën, bouw en ict. Met de komst van De Vet zijn alle bestuurdersposities van het UMCG begin volgend jaar weer ingevuld.

Naast de huidige bestuursleden Ate van de Zee en Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit is Wiro Niessen per 1 februari 2023 aangesteld als nieuwe decaan en lid van de raad van bestuur. De Vet zal het team versterken totdat een nieuw bestuurslid is gevonden.