Kabinet werkt aan investeringsmodel voor preventie

Het kabinet werkt aan een investeringsmodel voor preventie waarmee de besparingen op zorg gerelateerd kunnen worden aan de investeringen in preventie, schrijft onder meer staatssecretaris Vincent Karremans van VWS (Preventie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Illustratie gemaakt met behulp van chatgpt

Een dergelijk model moet ervoor zorgen dat degene die preventieve maatregelen financiert daar ook de vruchten van kan plukken. “Binnen dit model wordt verkend hoe risico’s tussen betrokken partijen duidelijk in kaart gebracht kunnen worden en effectief gespreid, zodat financiële en maatschappelijke voordelen evenwichtig kunnen worden benut”, valt te lezen in de brief die ook is ondertekend door de minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum en Jurgen Nobel, de staatssecretaris Participatie en Integratie.

SER-advies

Zij reageren in de brief vooral op het SER-advies over het structureel aanpakken van gezondheid van Nederlanders en het terugdringen van gezondheidsverschillen. De SER adviseerde het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in kwetsbare posities.

In de brief worden de eerste contouren van een zogeheten beleidsagenda ‘gezondheid in alle beleidsdomeinen’ uiteengezet. Daarin schrijven de bewindspersonen dat het kabinet ook realistisch moet zijn in de ambitie om die achterstanden terug te dringen. Hiervoor bestaat geen quick-fix, merken zij op.

Lagere belastingen

Enkele maatregelen binnen deze beleidsagenda zijn al eerder aangekondigd, maar worden nu nog eens aangehaald. Zo verlaagt het kabinet de belastingen en worden toeslagen verhoogd. Dit kost zo’n 4 miljard euro en zou de inkomenszekerheid moeten verbeteren. Daarnaast komt er een wetsvoorstel om mensen te helpen gebruik te maken van ondersteuningsregelingen.

Ook vanuit andere domeinen worden maatregelen aangehaald die de gezondheid van Nederlanders zou moeten verbeteren. Zo verwijzen de bewindspersonen naar het financieren van schoolmaaltijden, maar ook naar het voorkomen dat kinderen onder schooltijd beginnen met een achterstand. En het verbieden van mobiele telefoons op basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar.

Bezuinigingen

Eerder besloot het kabinet juist nog te bezuinigen op het preventiebudget. Staatssecretaris Karremans vraagt aan onder meer het RIVM en gemeenten om op het gebied van preventie efficiënter te werken. Dat kan onder meer door meer en beter samen te werken, schreef de staatssecretaris in de brief. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt Karremans met een “samenhangende effectieve preventiestrategie”.