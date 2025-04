Karremans wil budgetbekostiging voor acute ggz uitbreiden

Staatssecretaris Vincent Karremans voor Jeugd, Preventie en Sport wil een deel van de acute ggz uit de marktwerking halen. Beroeps- en brancheorganisaties in de ggz ondersteunen zijn streven naar uitbreiding van de budgetbekostiging in de acute ggz, zo bleek 24 april bij het Bestuurlijk Overleg (BO).

Karremans had zijn voornemen al eerder kenbaar gemaakt. Aan de Tweede Kamer had hij toegezegd de uitkomsten van het overleg met de veldpartijen in het BO in de ggz te delen. Dat overleg bestaat uit ZN (zorgverzekeraars), de NL’se ggz (werkgevers), MIND (patiënten), NVZ (ziekenhuizen), NFU (umc’s), NVvP (psychiaters), Zorginstituut Nederland (ZINL), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij ondersteunen de bewindspersoon in zijn streven, zo blijkt uit de Kamerbrief.

High & Intensive Care en Intensive Home Treatment

Specifiek gaat het om de High & Intensive Care (HIC) en Intensive Home Treatment (IHT), allebei vormen van acute ggz. De afgelopen jaren zagen ggz-aanbieders zich genoodzaakt om cruciaal ggz-aanbod te sluiten. Vaak speelden arbeidsmarktkrapte en financiële tekorten daarbij een rol. “Als dergelijk aanbod verdwijnt, heeft dat vanwege de hoge complexiteit en het lage volume onmiddellijk grote gevolgen voor patiënten voor wie er al weinig passend aanbod is. Dit moeten we voorkomen’, schrijft Karremans.

Budgetbekostiging

Daarom heeft het BO ingestemd met uitbreiding van de budgetbekostiging met inkoop in representatie. Die geldt nu ook al voor een stukje van de acute ggz, namelijk de eerste drie kalenderdagen. Dat is ingevoerd in 2020, door de toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.

Acute ggz

Het plan is om de concurrentie in de inkoop af te schaffen voor de volledige HIC en IHT. Een belangrijke overweging voor Karremans is dat de beschikbaarheid van acute ggz gewaarborgd moet zijn, ook als het aantal patiënten bij een fluctueert. Net zoals een ambulances voortdurend paraat moeten zijn, ook wanneer er tijdelijk geen spoedpatiënten zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat de financiering van deze beschikbaarheidsfunctie soms op gespannen voet staat met een concurrerende inkoopstructuur. Karremans verzoekt de NZa om advies uit te brengen over de route budgetbekostiging met inkoop in representatie.