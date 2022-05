Kind & Ziekenhuis voert standaard samenwerking voor kindzorg in

Stichting Kind & Ziekenhuis is begonnen aan een implementatieadviestraject om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van MKS (Medische Kindzorg Samenwerking). Dat is sinds 2022 de standaard werkwijze om zorg aan kind en gezin in de eigen omgeving te organiseren.

Omdat de invoering lastig kan zijn, biedt Kind & Ziekenhuis zorgorganisaties een gratis visitatie aan met een implementatie-advies op maat, zo schrijft de stichting op de website integralekindzorgmetmks.nl. Kind & Ziekenhuis coördineert het MKS-project mede namens de samenwerkende MKS-partijen: BINKZ, het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, de NVK en V&VN Kinderverpleegkunde.

Kwaliteitsstandaard

De standaard werkwijze MKS is afgesproken in onder meer de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Zorgverzekeraars nemen MKS inmiddels op in hun inkoopvoorwaarden. Steeds meer zorgorganisaties en zorgteams in ziekenhuizen starten met MKS, maar de invoering blijkt soms lastig. Daarom bieden de MKS-partners gratis begeleiding. Een visitatieduo van Kind & Ziekenhuis komt langs en adviseert op maat hoe MKS in de organisatie kan worden ingevoerd. Samen wordt gekeken in hoeverre de zorgorganisatie al voldoet aan de kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en het gezin in de eigen omgeving en welke vervolgstappen nodig zijn. Er zijn dertig gratis visitatietrajecten beschikbaar.