Kinderen krijgen vanaf 2024 vernieuwd vaccin tegen pneumokokken

Kinderen krijgen vanaf komende zomer een vernieuwd en effectiever vaccin tegen pneumokokken toegediend. Daarmee volgt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) een eerder uitgebracht advies op van de Gezondheidsraad, laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De overheid raadt ouders aan om hun baby te vaccineren tegen pneumokokken met drie prikken in het eerste levensjaar.

Besmetting

Een pneumokok is een bacterie die mensen op verschillende manieren ziek kan maken. Een besmetting kan zorgen voor een middenoorontsteking, bijholteontsteking, bronchitis of zelfs een ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Van Ooijen moet nog een keuze maken tussen twee soorten vaccins, met de namen PCV13 of PCV15. Zijn keuze hangt af van de leverancier die wordt geselecteerd in de aanbesteding, waar de staatssecretaris nog mee bezig is. (ANP)