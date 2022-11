Koelemaij toezichthouder Bevolkingsonderzoek Nederland

Melanie Koelemaij is per 1 november 2022 toegetreden tot de raad van toezicht van Bevolkingsonderzoek Nederland.

Koelemaij volgt Gabriëlle Davits op, wiens tweede termijn is afgelopen. Koelemaij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille arbeidsmarkt.

Koelemaij zit in de directie van Randstad Nederland en is verantwoordelijk voor HR. Hiernaast heeft zij diverse rollen bij Randstad Groep Nederland, waaronder de verantwoordelijkheid voor Talent Acquisition en als bestuurder van de Ondernemingsraad.

Bijdrage gezondheid

De raad van toezicht vindt in haar een ervaren HR-adviseur en expert met oog voor de uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt aan de zorg en in het bijzonder aan Bevolkingsonderzoek Nederland biedt. Koelemaij zegt over haar keuze voor Bevolkingsonderzoek Nederland: “Ik word gedreven door groei van mensen en organisaties. Ik wil in mijn nieuwe rol in ieder geval adviseur zijn op mijn vakgebied en breng mijn expertise mee om verder te bouwen aan het werkgeverschap en het werkklimaat bij Bevolkingsonderzoek Nederland. Ik kijk ernaar uit om mijn werkveld naar de zorg uit te breiden en bij te dragen aan de gezondheid in Nederland.”