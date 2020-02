Kortste wachttijden bij Zuyderland, langste bij HMC, ETZ en Martini

Twee HMC-ziekenhuizen (Leidschendam en Den Haag) en twee ETZ-ziekenhuizen (Tilburg) hebben de langste wachttijden van Nederland. Het Martini Ziekenhuis in Groningen staat op de derde plaats.

Patiënten moesten vorig jaar gemiddeld 7,8 weken wachten bij HMC Antoniushove en ETZ Elisabeth voordat ze naar hun eerste consult konden, blijkt uit onderzoek van zorgdatabedrijf Mediquest in opdracht van Zorgvisie. Die heeft een lijst opgesteld van alle ziekenhuizen. Bij 68 steeg de wachttijd, bij 28 daalde die en vier presteerden even goed als in 2018.

Zuyderland beste

Zuyderland scoort het beste met zijn wachttijden: de twee locaties staan op plaats één en drie met 2,6 en 2,9 weken wachttijd. Plaats twee en vier zijn voor de vestigingen van het Spaarne Gasthuis. De STZ-ziekenhuizen presteerden opmerkelijk zwak, maar de umc’s deden het opvallend goed en behaalden ook goede vorderingen om hun wachttijden te verkorten.

