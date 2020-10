Kuipers: Binnen een week moeten alle regio’s reguliere zorg afschalen

Er liggen meer dan duizend coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. De stijging van het aantal coronapatiënten gaat volgende week net hard door. Dat betekent dat in alle regio’s de reguliere ziekenhuiszorg moet worden afgeschaald om bedden vrij te maken voor coronapatiënten.

Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, donderdag in zijn wekelijkse persconferentie vanuit het Erasmus MC in Rotterdam.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

In het afgelopen etmaal zijn 15 patiënten naar andere regio’s verplaatst. Coronapatiënten maken nu al een derde van het aantal IC-patiënten uit. Woensdag werd duidelijk dat Nederland opnieuw een beroep zou doen op Duitse IC-bedden.