Kuipers en Swart: stop verspilling van coronavaccin

Ziekenhuizen gaan in vergelijking met de GGD’s efficiënter om met het coronavaccin. De GGD’s verspillen zo’n 15 procent en dat moet stoppen, zeggen Ernst Kuipers en Noortje Swart in het AD.

Waar ziekenhuizen zeven doses uit één flacon van het vaccin halen, blijft bij de GGD’s de teller steken op zes. Dat komt doordat ziekenhuizen het restant dat overblijft na de zesde vaccinatie aanvullen met vaccin uit een nieuw flacon. Dat is volstrekt veilig, zeggen Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Noortje Swart (vaccincoördinator van alle ziekenhuisapothekers). “Dat doen we ook bij dure kankermedicijnen”, aldus Swart in het AD. “Dit is in ziekenhuizen een standaardhandeling en volkomen veilig.”

Volgens Swart en Kuipers moeten GGD’s het voorbeeld van de ziekenhuizen volgen en zodoende het vaccin beter benutten. Koepelorganisatie GGD Ghor laat weten dat de betreffende aanpak nu alleen “onder strenge voorwaarden” aan ziekenhuisapothekers is toegestaan. De GGD’s gaan hierover in gesprek met het RIVM en de inspectie. “Wij hopen dat ons dit ook toegestaan wordt.”