Kuipers: kans is groot dat apenpokken naar Nederland komen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het “verstandig” om de ontwikkelingen rond het apenpokkenvirus goed in de gaten te houden. “De kans is groot dat het hier wel degelijk komt”, aldus de bewindsman. Bekeken moet worden hoe ernstig het virus is en of er ingegrepen moet worden, “maar het is echt aan het RIVM om daar verstandige uitspraken over te doen.”

Het apenpokkenvirus, dat uitslag en griepverschijnselen kan veroorzaken, is de afgelopen maand al opgedoken in verschillende landen in Europa en Noord-Amerika. Ook in België zijn twee besmettingen bekend. “Er zijn tot nu toe geen signalen dat het virus hier is”, zei Kuipers.

Geen ernstig gezondheidsprobleem

De minister zegt vooralsnog niet de indruk te hebben dat het virus ernstige gezondheidsproblemen oplevert, maar wil daar graag meer over weten van het RIVM. Het zou volgens hem ook kunnen dat het instituut voorstelt om te gaan vaccineren. “Tot nu toe heb ik dat verzoek of voorstel niet gekregen. Ik wacht hun adviezen af”, aldus Kuipers. Wel benadrukt hij dat het virus “echt anders dan corona” is, “zowel in aantallen als in verspreiding”. (ANP)