Kunstonderwijs verbetert diagnostische vaardigheden van dokters

Acht zaterdagen kunstobservatie-onderwijs verbetert de diagnostische vaardigheden van jonge artsen. Dat blijkt uit promotieonderzoek naar het medische kunstprogramma van het Radboudumc en de Radboud universiteit. “Patronen in kunst leren herkennen, leidt ook tot empatischere dokters en meer persoonsgerichte zorg”, vertelt aanjager en emeritus hoogleraar Jan Keunen in een interview aan Zorgvisie.

“Toegenomen medische kennis en kunde vergroten het risico dat artsen door een specialistische koker kijken en het grotere geheel van de patiënt missen”, stelt Keunen, emeritus hoogleraar oogheelkunde in het Radboudumc en tegenwoordig lid van de Eerste Kamer. Zelf raakte hij geïnspireerd door Amerikaans onderzoek naar de impact van kunstobservatie in Amerikaanse medische curricula aan Harvard en Yale. Art-based medical education traint en verbetert het herkennen van patronen en emoties. “Geneeskundestudenten leren uitzoomen, aandachtiger kijken, worden reflectiever en krijgen meer begrip voor de patiënt.”

Aanleiding voor het Radboudumc en de Radboud universiteit om kunstonderwijs in het geneeskundecurriculum te introduceren. “Het Amerikaanse voorbeeld was geen hypothese of slag in de lucht, maar evident wetenschappelijk bewijs dat ons triggerde.”

Lees op Zorgvisie het hele interview: Hoe kunst leidt tot betere dokters