Kwaliteit verpleeghuiszorg verhoogd

Het programma Waardigheid en trots werd in 2015 gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn. Verpleeghuisorganisaties met urgente kwaliteitsproblemen kregen gemiddeld twee jaar intensieve begeleiding om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Cultuur

Bij alle organisaties bleken bij de start van het traject veel zaken niet op orde te zijn, met name in de categorie cultuur en gedrag. Inzet en betrokkenheid van bestuur en management miste, even als daadkrachtig leiderschap, de veranderbereidheid van medewerkers, en de inzet en motivatie van teamleiders op locatie of zogenoemde kartrekkers in het team.

Effect

Programmadirecteur Anneke Augustinus: “Na afloop lieten vrijwel alle organisaties een grote vooruitgang zien: bij meer dan de helft van de organisaties was de zorg ‘op orde’ en geen van de organisaties scoorde nog onvoldoende op één of beide thema’s.”