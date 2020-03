Kwaliteitsraad neemt taalbarrière in de zorg onder de loep

De Kwaliteitsraad (KR) gaat samen met het Zorginstituut de problemen rond de vergoeding van tolken in de zorg verkennen. De KR reageert hiermee op een oproep van verschillende partijen eind vorig jaar om een kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein te ontwikkelen.

In een reactie laat de KR weten taalbarrières in de zorg “een relevant en belangrijk probleem” te vinden. De KR zegt echter nog niet goed te kunnen inschatten of een kwaliteitsstandaard het probleem daadwerkelijk aanpakt. Ook durft de KR niet te zeggen of hierbij een Meerjarenagenda nodig is, zoals de partijen achter de petitie bepleitten.

Verantwoord

Onder aanvoering van de Johannes Wier Stichting stuurden Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, Pharos, CNV Zorg en Welzijn en tientallen hoogleraren en de petitie eind vorig jaar naar de Kwaliteitsraad. “Wat wij willen is dat er realistische en doelmatige oplossingen komen voor de communicatie met patiënten die de Nederlandse taal niet optimaal beheersen,” aldus Fransje Snijders, internist acute geneeskunde en voorzitter van de Johannes Wier Stichting. “Wij pleiten er voor dat zorgverleners, patiënten en verzekeraars gezamenlijk een Kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein opstellen. Zo zorgen we samen voor juridisch en ethisch verantwoord beleid.”

Opgave

De oproep heeft weerklank gevonden in de praktijk. Geriater Jos van Campen van het OLVG maakt zich al jaren sterk voor een ruimere inzet van tolken. Bij een verslechterend geheugen vallen allochtone patiënten vaak terug op hun moedertaal. Er vanuit gaan dat mantelzorgers dan maar als vertaler moeten optreden, is volgens Van Campen niet reëel, zo zegt hij in een interview met Zorgvisie. “Die mantelzorger moet dan altijd mee, dat is een pittige opgave. Bovendien moeten ze medische zaken vertalen die met health literacy te maken hebben. En ze kunnen belangen hebben. Daarnaast wil je als arts dingen kunnen bespreken buiten de kinderen om.”

Vergoeding

Tot 2012 was er een vergoeding voor de inzet van tolken, maar die heeft de minister in 2012 afgeschaft. “Er is nu wel vergoeding in de eerste lijn voor huisartsen in achterstandswijken, maar in ziekenhuizen niet. We moeten nu telkens bij de raad van bestuur aan de bel trekken. Onze raad van bestuur is heel welwillend, maar we hebben wel in crisisbrief gevraagd of ze nog een keer op papier wilde zetten dat we die tolken echt nodig hebben.”

De KR belooft samen met het Zorginstituut in gesprek met de betrokken partijen om het probleem te verkennen. Hiervoor heeft het Zorginstituut naar eigen zeggen inmiddels contact met Johannes Wier Stichting en Zorgverzekeraars Nederland. Het gesprek wordt binnenkort ingepland.