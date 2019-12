Veld wil tolken terug in spreekkamer

De verantwoordelijkheid van zorgverleners voor het communiceren met de patiënt wordt vanaf 1 januari 2020 uitgebreid, als de nieuwe versie van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking treedt. Zorgverleners moeten “tijdig overleggen, en de patiënt uitnodigen vragen te stellen”, zonder dat duidelijk is hoe zij dit het beste kunnen doen, en of financiering voor de tolk en extra tijd geregeld zijn.

Kwaliteitsstandaard

“Wat wij willen is dat er realistische en doelmatige oplossingen komen voor de communicatie met patiënten die de Nederlandse taal niet optimaal beheersen,” aldus Fransje Snijders, internist acute geneeskunde en voorzitter van de Johannes Wier Stichting. “Wij pleiten er voor dat zorgverleners, patiënten en verzekeraars gezamenlijk een Kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein opstellen. Zo zorgen we samen voor juridisch en ethisch verantwoord beleid.”

Afhankelijk

Met hun oproep richten de betrokken partijen zich primair op de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Daarnaast zijn ze een publiekscampagne gestart om het probleem onder de aandacht te brengen. Voor een goede communicatie met een patiënt die de Nederlandse taal niet optimaal beheerst zijn zorgverleners nu vaak afhankelijk van een familielid of bekende die meekomt om te vertalen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de arts én voor de patiënt.