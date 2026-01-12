Kwart AI-gebruikers vraagt medisch advies aan chatbot

Het vertrouwen in artificial intelligence (ai) onder Nederlanders groeit, blijkt uit een rapport van KPMG. Het aantal mensen dat chatbots gebruikt voor medisch advies neemt verder toe, blijkt daar ook uit.

Het gemiddelde vertrouwenscijfer in AI komt uit op 5,8, becijfert KPMG. Dat is volgens hen hoger dan in voorgaande jaren, “maar nog altijd te laag voor blind vertrouwen”. Het vertrouwen stijgt, maar deelnemers aan het onderzoek geven veelal aan dat ze AI zien ter ondersteuning, niet als autonome beslisser.

Medisch advies

Wat opvalt is dat een kwart van de AI-gebruikers AI raadpleegt voor medisch advies, ook als een tool daar niet voor ontwikkeld is. Het vertrouwen in AI levensbepalende beslissingen blijft laag. Slechts 4 procent zou de beslissing over een openhartoperatie volledig aan AI overlaten. Onder jongeren gebruikt 20 procent AI voor mentale ondersteuning. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat AI helpt bij het verwoorden van problemen en het herkennen van patronen. Ze zetten AI vooral in als reguliere zorg moeilijk bereikbaar of te duur is.

Zo bekeken vult AI dus een hiaat in de zorg. “Tegelijkertijd roept dit vragen op over betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid”, schrijft KPMG.

