Kwart van ziekenhuizen te laat met inleveren verduurzamingsplan

Een kwart van de ziekenhuizen is het niet gelukt om op 1 juli een plan in te leveren om de organisatie te verduurzamen, een zogeheten portefeuilleroutekaart. Van de ziekenhuizen die al wel een plan hebben ingediend gaat het in ongeveer een derde van de gevallen om een voorlopige opzet die nog niet is goedgekeurd door het bestuur.

Dit blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft bekendgemaakt. Ziekenhuizen hadden in eerste instantie tot 1 januari om de portefeuilleroutekaarten in te dienen bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), maar vanwege de pandemie is die deadline verzet naar 1 juli.

Kleine ziekenhuizen

Een woordvoerder van de NVZ legt uit dat de instellingen die nog geen plan hebben ingediend vooral kleine ziekenhuizen zijn. Dat is ook terug te zien in de cijfers. De ziekenhuizen die wel routekaarten hebben ingeleverd vertegenwoordigen 85 procent van de totale gebouwvoorraad in de cure-sector.

Zeer korte termijn

Verder heeft 10 procent van de ziekenhuizen aangegeven op “zeer korte termijn” alsnog de routekaart in te dienen. In overige gevallen gaat het soms om ziekenhuizen die met een verhuurder optrekken bij het plan om te verduurzamen en daardoor later met een plan komen.

CO2-uitstoot

In de portefeuilleroutekaarten gaan ziekenhuizen in op hoe ze de CO2-uitstoot van de organisatie willen verlagen. In de Greendeal Zorg 2.0 is afgesproken dat zorginstellingen hun CO2-uitstoot met 49 procent verlagen tegen 2030 en tegen 2050 vrijwel CO2-neutraal zijn. Op basis van de ingeleverde plannen zullen ziekenhuizen in 2030 voorop lopen op de eerste doelstelling. De voorspelde CO2-besparing is tegen die tijd namelijk maar liefst 59 procent.

Maatregelen

De individuele routekaarten van ziekenhuizen gaan in op drie onderdelen: hoe energie wordt bespaard, het energieverbruik verduurzamen en de inkoop van duurzame energie. In de plannen worden concrete maatregelen besproken die leiden tot de CO2-besparing, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het overstappen op een stadswarmtenet.