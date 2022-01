Laagste aantal coronapatiënten op IC sinds 1 november

Ook op verpleegafdelingen, waar minder zieke patiënten liggen, noteerden de ziekenhuizen een afname. Daar liggen 898 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, 7 minder dan woensdag. Dit aantal schommelt de laatste week behoorlijk.

LCPS

Het LCPS rapporteert 150 nieuwe opnames op verpleegafdelingen, net iets meer dan de 133 van een dag eerder. Op IC’s waren er 11 nieuwe opnames.

November

Hoewel de besmettingscijfers nog nooit zo hoog zijn geweest als de afgelopen weken, is hier weinig van terug te zien in de ziekenhuizen. De omikronvariant van het coronavirus die nu rondgaat is weliswaar veel besmettelijker dan de deltavariant die hiervoor dominant was, maar mensen worden er over het algemeen minder ziek van. Het aantal opnames ligt tussen de 40 en 60 procent lager. Wie toch moet worden opgenomen, loopt volgens voorlopige onderzoeken ongeveer de helft minder risico om op de IC te belanden.

Oplopen

Het LCPS en het kabinet voorzien wel dat het aantal opnames kan gaan oplopen. In de cijfers van het LCPS tellen ook de mensen mee die positief testen op het coronavirus, maar in de eerste plaats om een andere reden waren opgenomen. Ook zij moeten moeten in isolatie. Het LCPS schat in dat het een kleine minderheid betreft. (ANP)